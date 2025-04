Pestato dal branco in via degli Orti a Bologna: “Erano incappucciati e feroci. Ora abbiamo paura”

Bologna, 12 aprile 2025 – Buttato a terra, preso a pugni e calci e rapinato. In via degli Orti, una zona fino a qualche tempo fa tranquilla, ma dove adesso i cittadini lamentano la presenza di bande di violenti. Giovani, forse anche giovanissimi. E senza scrupoli. “Mio genero è un ragazzo di trent’anni. Aveva appena parcheggiato in largo Lercaro una mobike. Era l’una di notte quando è stato accerchiato e pestato”, racconta Francesco (il nome è di fantasia). L’aggressione è venuta nella notte tra venerdì e sabato. Spiega ancora l’uomo: “Il fidanzato di mia figlia era stato a cena con degli amici, lei per fortuna era a casa. In largo Lercaro c’era un gruppetto di giovani: mentre si allontanava verso casa ha notato che alcuni di questi avevano iniziato a seguirlo, così ha accelerato il passo”.

Ma è stato comunque raggiunto: “Si erano tirati su i cappucci e le sciarpe. Gli sono stati addosso e gli hanno chiesto di consegnare i soldi che aveva. Lui è riuscito a divincolarsi e scappare, ma poco dopo è stato raggiunto da cinque o sei persone e buttato a terra”. Quando già era sull’asfalto, il trentenne è stato aggredito: “Uno gli ha sferrato un primo pugno al viso. Poi gli altri si sono accaniti, con calci e ancora pugni, mentre altri gli frugavano nelle tasche. Gli hanno tolto cellulare e portafogli, con 20 euro e documenti. Per fortuna non hanno trovato le chiavi di casa”.

Sotto choc e pieno di ferite, senza gli occhiali che gli avevano rotto, il ragazzo è riuscito a tornare a casa. “Si è messo a letto, vicino a mia figlia che malgrado il dormiveglia si è subito accorta delle ferite – dice ancora Francesco –. Lui le ha raccontato cos’era appena accaduto e hanno chiamato la polizia”.

I poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio hanno raccolto la denuncia del giovane e adesso stanno indagando per individuare la banda. “La situazione sta diventando insostenibile qui – dice ancora Francesco –. C’è paura a uscire di casa. Non posso pensare a cosa sarebbe potuto accadere se ci fosse stata mia figlia. Le forze dell’ordine fanno il massimo, ma c’è un clima di impunità e di sfida. Io non so dire, perché non lo ha saputo dire mio genero, se si tratti di baby gang o meno. Il punto è che la situazione sta sfuggendo di mano e in qualche modo c’è da porre un freno a questa violenza gratuita dilagante. A questo odio”.