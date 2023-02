Peste suina, è partito il monitoraggio

Facciamo subito chiarezza su un punto fondamentale: la peste suina africana colpisce maiali e cinghiali, ma non è trasmissibile all’uomo e quindi le autorità sanitarie avvertono che i prodotti suini possono essere consumati in sicurezza. Dunque niente panico. Anche negli allevamenti emiliano romagnoli sono in corso accertamenti, ma a tutt’oggi non sono emersi casi di contagio. Idem fra i cinghiali provenienti dall’attività venatoria. Al ministero dell’Agricoltura e sovranità alimentare è previsto un incontro nei prossimi giorni al quale prenderà parte anche l’assessore all’agricoltura dell’Emilia Romagna, Alessio Mammi. La Regione ha alzato il livello di allerta perché nei giorni scorsi è stata rinvenuta una carcassa di animale infetto non lontana dal confine con il territorio montano della provincia di Piacenza. La situazione tuttavia preoccupa l’Emilia Romagna perché gli allevamenti coprono una grossa fetta dell’economia zootecnica. La malattia se non bloccata in tempo potrebbe rappresentare un grave danno per le aziende che operano nel settore della zootecnia, che conta circa 1.200 allevamenti, 1,2 milioni di capi e una produzione lorda vendibile stimata in quasi 310 milioni di euro. C’è da sperare nel buonsenso di tutti: se si dovessero scoprire casi di contagio vanno subito segnalati. E’ stato attivato anche servizio telefonico per segnalare eventuali cinghiali morti o resti di animali: 051-609212.

