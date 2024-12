Cani e gatti in sala d’attesa al Bellaria, giochi e carezze con i pazienti malati di tumore Per la prima volta in Emilia-Romagna un progetto a favore di pazienti oncologici adulti all’interno di un ospedale. L'iniziativa di pet therapy nasce in collaborazione con le associazioni Onconauti e ChiaraMilla con l’obiettivo di ridurre ansia e stress