Pet therapy nella scuola di danza con gli amici a quattro zampe

Una giornata di Pet Therapy, per offrire a chi ne ha bisogno un vero e proprio "Aiuto a 4 Zampe". Così è stata ribattezzata l’iniziativa promossa dai Lions e dal Leo Club di Castel San Pietro ospitata dalla Tommy’s Dance School, un angolo della città trasformato per qualche ora in un laboratorio di emozioni grazie alla splendida interazione tra pazienti e animali, con un bel contorno di pubblico di castellani incuriositi dall’esperienza. Come sottolineato dagli stessi Lions e Leo, "da anni cerchiamo di rappresentare un punto di riferimento per il volontariato e il supporto sociale, e in questo solco si inserisce la scelta di mettere in piedi un progetto studiato per portare la Pet Therapy a chi ne ha più bisogno, per dimostrare che il servizio alla comunità è il motore del cambiamento".