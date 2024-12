Petardi e schiamazzi notturni in via San Mamolo, il video dei residenti

Bologna, 25 dicembre 2024 – Giovani che lanciano petardi in mezzo alla strada, l’uno contro l’altro o sulle automobili in sosta. E’ il filmato registrato da residenti di via San Mamolo, all’altezza del noto bar Ciccio, esasperati da quella che riferiscono essere ormai una abitudine per alcuni ragazzini. Abitudine che non si è evidentemente sospesa per le feste, dato che il video inviato al “Carlino” sarebbe stato girato proprio ieri, la notte della Vigilia di Natale, dopo la mezzanotte.

Schiamazzi notturni e peicoloso lancio di petardi ad altezza uomo e contro le auto a San Mamolo

"Ormai ogni notte, dopo le 23, bande di ragazzi si radunano qui in strada e la zona diventa terra di nessuno. Bottiglie rotte, urla, schiamazzi, odori di strane sostanze nell'aria”, lamenta un lettore che abita nei pressi.

Per il momento però nessuna segnalazione di disturbi, schiamazzi molestie o peggio risse o altri episodi violenti risulta essere stata inviata alle forze dell’ordine, che dunque non sono potute intervenire a sedare gli eventuali disordini notturni.