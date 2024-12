Petardi e razzi nella notte. Rabbia in San Mamolo

Petardi, razzi, schiamazzi. Una nottata da incubo, quella tra la Vigilia e il Natale, per i residenti di via San Mamolo. Alcuni hanno infatti filmato quello che è successo verso mezzanotte, all’altezza del bar Ciccio: si vedono giovani che lanciano petardi e razzi (di quelli che andrebbero sparati verso l’altro, non ad altezza d’uomo) in mezzo alla strada, l’uno contro l’altro o sulle automobili in sosta.

I residenti sono esasperati da quella che riferiscono essere ormai una abitudine per alcuni ragazzini. Abitudine che non si è evidentemente sospesa per le feste, dato che il video (visibile sul sito del ’Carlino’) è stato girato appunto la notte della Vigilia di Natale, dopo la mezzanotte. Qualcuno ha chiamato la polizia locale, ma all’arrivo delle pattuglie i ragazzini si erano già dileguati.

"Ormai ogni notte, dopo le 23, bande di ragazzi si radunano qui in strada e la zona diventa terra di nessuno. Bottiglie rotte, urla, schiamazzi, odori di strane sostanze nell’aria", lamenta un lettore che abita in zona. Un incubo che continua da tempo.