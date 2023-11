Petizione a favore di Gaza. In 300 scrivono a Molari. E lui: "L’ateneo difende la pace e il pluralismo"

"A un ateneo come il nostro, orgoglioso del suo pluralismo, non compete adottare questa o quella visione, ma alimentare un dibattito collettivo che contribuisca a un’analisi non semplicistica di temi rilevanti e complessi. Purché tale dibattito si svolga nel rispetto reciproco e muova dalla ferma condanna di ogni attacco ai diritti umani". Giovanni Molari sottolinea due parole: pluralismo e pace. Il rettore dell’Alma Mater, incalzato sul prendere una posizione in merito al conflitto in Medio Oriente, non esce dai confini dell’istituzione – come il suo ruolo non può che richiedere –, perché l’obiettivo resta "quello di fornire a tutti, a partire dagli studenti, gli strumenti culturali e scientifici idonei per capire una situazione storica e politica drammatica".

Pace, in primis, perché "il pensiero accorato va a tutte le vittime di questa guerra" e "l’unanime auspicio" di tutta la comunità è la pace, appunto, "che può essere garantita solo da un’azione diplomatica decisa da parte di tutti gli organismi internazionali coinvolti". E pluralismo, dunque, perché iscritti all’Unibo "ci sono studenti di cittadinanza israeliana che sono stati richiamati come riservisti", così come "studenti di nazionalità o origine palestinese che sono in angoscia per i loro cari". "A tutti loro abbiamo espresso e rinnoviamo la nostra vicinanza – puntualizza Molari –. Ai singoli che ci hanno chiesto rassicurazioni abbiamo cercato di fornire tutto il sostegno possibile". L’Unibo, infatti, ha garantito ad esempio un aiuto sul fronte della didattica, fornendo la possibilità di lezioni online o registrate per chi è costretto ad allontanarsi dalle sedi universitarie.

Le dichiarazioni di Molari sono arrivate a seguito della petizione sottoscritta inizialmente da 143 accademici dell’ateneo, arrivati a più di 300, per chiedere una dichiarazione pubblica dell’Alma Mater a sostegno della cessate il fuoco a Gaza. "Chiediamo all’intera comunità accademica – recita l’appello – che si mobiliti per spingere i leader mondiali a lavorare in maniera più coraggiosa verso una convivenza pacifica basata sulla fine dell’occupazione e del blocco di Gaza".

"Assistiamo con crescente angoscia all’escalation del conflitto", l’incipit del rettore. Che poi aggiunge: "Migliaia di studenti, tutti i giorni, sono educati a un pensiero critico che consentirà loro di formarsi un quadro articolato di questa e altre situazioni di conflitto, e anche di alimentare un’opinione personale adeguatamente fondata e adeguatamente attenta alla complessità. Anche per questo, in una comunità che si pone l’obiettivo di suscitare il confronto critico fra le idee, non c’è da stupirsi che spontaneamente emergano posizioni differenziate".

In merito alla petizione è intervenuto anche Ernesto Carbone, membro laico del Csm legato a Bologna, che critica il gesto: "È triste vedere l’università dove ho studiato trasformarsi in luogo di propaganda – sferza Carbone –. Gli studiosi scrivono ‘Ci uniamo al dolore per le vittime innocenti dell’attacco di Hamas, e contemporaneamente non possiamo dimenticare che a pochi metri la popolazione di Gaza vive privata delle fondamentali libertà’. Dicono ‘Ci dispiace per quei ragazzi che ballavano, ma non possiamo dimenticare dove lo facevano’. Credo che sia necessaria una riflessione sul livello di chi insegna e su cosa si insegna: Israele ha il diritto e il dovere di difendersi. Quello di Hamas è terrorismo".