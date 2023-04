Petizione Acli supera online le 94mila firme

Hanno raggiunto quota 94mila le firme sulla petizione, promossa dalle Alci Bologna, per la detraibilità delle spese per l’assistenza alla persona. In poco più di un mese, la risposta alla sottoscrizione – lanciata online attraverso la piattaforma Change.org (questo il link: https:chng.it7h8xc8rd9c) dimostra l’interesse di tante famiglie che, quotidianamente, assistono un familiare anziano o disabile.

"Il successo popolare della petizione è ormai fuori discussione – commenta Filippo Diaco (foto), presidente del Patronato Acli di Bologna –: ora spetta al Governo, al quale di nuovo ci appelliamo, dare seguito alla nostra proposta per permettere di alleviare i costi dell’assistenza per le famiglie che se ne fanno carico".