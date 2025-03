La petizione dei genitori contro le scuole chiuse a Bologna: “Decisione improvvisata”

Bologna, 14 marzo 2025 – “Stiamo raccogliendo firme per invitare il sindaco Matteo Lepore a una gestione più ragionevole delle scuole nel corso delle allerte meteo”. La petizione è stata lanciata questa mattina, venerdì 14 marzo 2025, da alcune famiglie della città che, viste le condizioni meteo non proibitive, hanno ritenuto eccessiva la diramazione dell’allerta rossa da parte delle autorità. Un documento che ha raccolto centinaia di firme in poche ore.

Un'aula vuota: nella giornata del 14 marzo non si è svolta l'attività didattica in tutte le scuole di Bologna

Preoccupazioni delle famiglie bolognesi

"Siamo genitori e famiglie di Bologna profondamente preoccupati dalla gestione delle emergenze meteorologiche, che oramai prevedono in maniera ricorrente la chiusura indiscriminata delle scuole – scrivono mamme e papà nella petizione online. Comprendiamo e condividiamo l'importanza di tutelare la sicurezza dei nostri figli di fronte a condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, la prassi attuale di chiudere tutte le scuole della città ogni volta che viene dichiarata un'allerta rossa sta creando disagi significativi e, soprattutto, compromettendo il diritto primario all'istruzione dei nostri ragazzi”.

Parole dure a cui fanno seguito dettagliate motivazioni, in particolare quelle legate alla diversità dei quartieri cittadini. "La chiusura generalizzata avviene spesso senza una chiara comunicazione riguardo alle specifiche zone della città effettivamente colpite – sottolineano i genitori dei ragazzi. Molte famiglie si trovano ad affrontare la sospensione delle lezioni anche in quartieri dove le condizioni meteo non giustificherebbero tale misura”.

Richieste per un piano scolastico più flessibile

Ancor più grave, secondo le famiglie, sarebbe "la totale assenza di un piano strutturato per il recupero delle ore di lezione perse" che metterebbe a rischio "la qualità dell'apprendimento".

La preoccupazione dei genitori è rivolta anche ai prossimi mesi quando, considerato l’evidente cambiamento climatico, non sono escluse altre fasi di grave allerta. “Non possiamo più considerare questa situazione come una semplice emergenza – ribadiscono mamme e papà. Le situazioni di allerta meteo sono diventate un evento ricorrente nel nostro territorio e la risposta non può continuare ad essere la chiusura generalizzata e improvvisata di tutti gli istituti scolastici”.

Proprio per questo le famiglie si rivolgono al primo cittadino Lepore di “adottare un approccio più mirato e flessibile alla chiusura delle scuole, valutando attentamente le condizioni specifiche delle diverse zone della città, ed evitando di prendere decisioni generalizzate e prevedere un piano di recupero delle lezioni che abbia modalità efficaci per compensare le ore di didattica perse a causa delle chiusure”. Un piano che “dovrebbe coinvolgere le istituzioni scolastiche”.

"Il diritto all'istruzione è fondamentale – conclude la petizione – e non può essere sistematicamente subordinato ad altre ragioni, per quanto importanti, senza una strategia chiara e lungimirante. Le nostre famiglie chiedono risposte concrete: chiedono un piano che tenga conto delle esigenze degli studenti e garantisca loro la continuità del percorso formativo”.