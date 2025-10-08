Bologna, petizione online contro la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Bologna, 8 ottobre 2025 – Continua a far discutere a Bologna il conferimento della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu Francesca Albanese, decisa dal Comune.

E ora spunta anche una petizione online, sulla piattaforma Change.org, contraria alla onorificenza. Lanciata da un giorno, ad oggi la raccolta firme ha ottenuto quasi 800 sottoscrizioni.

"Riteniamo che la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese sia una avventata azione politica da parte della Giunta comunale della nostra città e del nostro sindaco Matteo Lepore – spiegano i promotori – questo genere di riconoscimento dovrebbe unire, rappresentare un sentimento di unità della comunità e non essere l'ennesimo strumento di propaganda politica che segue l'onda di un perenne vuoto di contenuti per concentrarsi su toni estremisti ed instagrammabili".

La solidarietà con le vittime e la condanna delle violenze "richiederebbero un approccio maturo, comprensivo di tutte le ragioni e dei torti – si sostiene ancora – la strumentalizzazione del dolore, l'apertura a distorsioni estremiste, che culminano con la cittadinanza a Francesca Albanese non rappresentano il sentimento di pace che la nostra città vorrebbe veicolare come propria immagine, non educano alla comprensione di torti e ragioni, non innalzano la coscienza e la conoscenza collettiva verso una tragedia umana che merita rispetto e non utilizzo politico".

Da qui la richiesta a sindaco e giunta di "non sostituirsi alla propria cittadinanza sottolineando ancora una volta le divisioni invece di utilizzare il buon senso che Bologna richiede al suo primo cittadino. Ricordiamo a Lepore che è il sindaco di tutti e gli chiediamo di smettere di occuparsi di questa tragedia per la sua campagna elettorale permanente".

Le motivazioni della cittadinanza

“Albanese è "una persona che, tra le prime, ha denunciato il genocidio e anche l'economia della guerra. Cosa significa? Quelle aziende che supportando l'esercito e il Governo israeliano hanno fornito armi o supporti tecnologici. E' un punto importante – aveva detto il sindaco – perché se non avessimo avuto lei e altre voci, anche la società civile europea che è scesa in piazza, l'unico racconto che avremmo della follia che sta succedendo a Gaza sarebbe quello del governo Netanyhau, del governo Trump o dei Governi che sostengono unilateralmente Israele. Credo sia importante ricordare oggi cos'è successo il 7 ottobre, ma anche che quanto successo dopo ha portato a più di 70.000 morti".