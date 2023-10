Petizione oltre le 300 firme: "Liberate l’edificio"

La baby gang di Villa Aldini potrebbe avere i minuti contati, anche dopo il fermo d’iniziativa eseguito nei confronti di due degli ospiti da parte dei carabinieri, indagati per il tentato stupro di via delle Belle Arti, l’altra notte.

Nel frattempo, sta per raggiungere l’obiettivo delle trecento firme, il quorum obbligatorio per poter essere depositata, la petizione avviata nei giorni scorsi dalla consigliera comunale del Gruppo misto Francesca Scarano. Doppio il quesito che si mira a presentare a Palazzo d’Accursio: che il Comune trovi una nuova collocazione per i minori stranieri ospitati a Villa Aldini, fornendo loro un adeguato supporto sociale ed educativo, e l’installazione di sistemi di videosorveglianza nella zona delle vie San Mamolo e D’Azeglio, quelle cioè più ’colpite’ dai raid del gruppetto di adolescenti, oltre che un maggior controllo del territorio interessato da parte degli organi preposti.

La petizione verrà quindi depositata con tutta probabilità già in questi giorni: è stata firmata da residenti e commercianti della zona, in fogli messi a disposizione del pubblico in alcuni negozi delle vie in questione.

Vero è che Villa Aldini dovrà comunque essere liberata a breve. Da un lato il sottosegretario della Lega Lucia Borgonzoni ha fatto di recente sapere che l’intenzione del Ministero sia di liberare la struttura già entro la fine di ottobre, mentre il Comune dal canto suo – con l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo – aveva fatto sapere al Carlino che siccome "esiste un progetto di ristrutturazione di Villa Aldini, che tra le tante cose ospiterà una scuola e uno spazio museale con soldi statali, la struttura a breve non vedrà più la presenza di minori non accompagnati", l’appalto sarà a primavera e dunque "tra dicembre e gennaio eravamo già pronti a liberarla". In più c’è la petizione che chiede appunto un intervento in questo senso. Insomma, che si tratti di un paio di mesi o poco più, a breve la comunità dovrebbe essere spostata in una struttura più adeguata.