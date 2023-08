"Petizione per avere ’tutto’ il Majorana"

"Chiediamo che a Monghidoro venga istituito anche il triennio per la sede distaccata dell’Iti Majorana. Abbiamo già fatto anche una raccolta firme con la cittadinanza". La sindaca Barbara Panzacchi prosegue: "L’istituto superiore con sede a San Lazzaro e sede coordinata a Monghidoro è stato confermato dall’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli ai primi posti tra gli istituti tecnici nella Città Metropolitana di Bologna per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati, con un tasso di occupabilità all’84 per cento. Fra gli indirizzi, quello dell’istituto tecnico tecnologico - indirizzo biotecnologie sanitarie, elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica. A Monghidoro i ragazzi possono frequentare il biennio per poi dal terzo anno proseguire gli studi a San Lazzaro, scegliendo l’indirizzo che più prediligono". La Panzacchi, poi, per supportare, dati alla mano, la richiesta, aggiunge: "Le iscrizioni alla classe prima di Monghidoro per l’anno scolastico 2023-2024 sono state 27 e come amministrazione abbiamo organizzato una raccolta firme per chiedere alla cittadinanza se abbia l’interesse alla estensione dell’attività scolastica e formativa dell’istituto nella sede di Monghidoro e sulla base dell’esito abbiamo deciso di richiedere agli enti competenti l’istituzione delle attività didattiche e di laboratorio anche del triennio a Monghidoro, in modo tale da completare nella sede del Comune appenninico l’intero percorso scolastico. È per il nostro territorio estremamente importante poter contare sulla presenza di un così valido Istituto. I nostri ragazzi possono fruire di un ottimo percorso formativo che offre molteplici sbocchi professionali senza, peraltro, dover sostenere da pendolari lunghi e faticosi spostamenti con i mezzi pubblici in una fase delicata della loro vita".

A dare man forte alla Panzacchi anche il sindaco di Loiano Fabrizio Morganti che condivide l’importanza di questo istituto scolastico per il comprensorio formativo appenninico. Morganti dichiara: "Avere la possibilità di aggiungere il triennio agli attuali due anni per l’Istituto con sede a Monghidoro sarebbe una grande opportunità per i nostri comuni montani. Le molte iscrizioni che ci sono state quest’anno giustificano l’estensione al quinquennio della scuola. Nei nostri comuni, del resto, esistono imprese che potrebbero una volta finito il percorso scolastico assumere i giovani formati nell’Istituto Tecnico. La Silikoneurope di Loiano, per esempio, azienda leader mondiale nella produzione di silicone è sempre alla ricerca di personale qualificato".

Zoe Pederzini