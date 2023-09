Petrolchimico, sei progetti per il polo

Passo avanti per il protocollo d’intesa per la valorizzazione e il rilancio del Polo industriale e tecnologico di Ferrara con al centro l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale. Con sei linee progettuali in risposta alle criticità esistenti tra cui un progetto sul risparmio idrico. C’è infatti la stretta di mano tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara, Alessandro Balboni, a conclusione di un incontro che si è svolto ieri, al ministero, sul nuovo protocollo d’intesa. Il Comune di Ferrara ha infatti avviato con il ministero un’interlocuzione fin dai primi giorni di insediamento del Governo Meloni. Il protocollo d’intesa "andrà a fissare una cornice di competenze all’interno della quale i soggetti pubblici e privati potranno adoperarsi per garantire i finanziamenti utili a realizzare i progetti di efficientamento individuati dal Tavolo – spiega Balboni – e le strategie di rilancio industriale".