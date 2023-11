Cadono pezzi di intonaco da un palazzo, paura e caos in via Marconi

Bologna, 21 Novembre 2023 - Caos e paura all'ora di pranzo di oggi sulla via Marconi, all'angolo con via Riva Reno. Erano all'incirca le 12.45 quando alcuni pezzi di intonaco di ampie dimensioni hanno cominciato a staccarsi dall’alto del palazzo dove c’è anche il supermercato Pam per, poi, schiantarsi rovinosamente al suolo sulla careggiata dove passano pedoni, autobus e macchine.

Pezzi di intonaco caduti da un palazzo in via Marconi, vigili del fuoco al lavoro (foto Schicchi)

Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri con due mezzi. I camion dei vigili del fuoco hanno bloccato la strada e il traffico diretto verso via Ugo Bassi è stato deviato su via Riva Reno verso via Galliera.

Nel frattempo una squadra di pompieri ha iniziato ad operare alla sommità del palazzo per eliminare tutta quella parte di muro che dal cornicione del condominio si stava lentamente sgretolando.

L’intervento è ancora in corso.