’Philip Glass - Études’. Comunale, torna la danza

Un balletto che celebra il compositore americano pioniere della musica minimalista. In attesa che si sveli la stagione d’opera firmata dalla nuova guida Elisabetta Riva-Pierangelo Conte, e a pochi giorni dalla ripresa di quella sinfonica, il Teatro Comunale riparte anche con la danza. Lo fa con uno spettacolo, in scena per la prima volta a Bologna martedì e mercoledì alle 20.30, in una nuova versione ripensata per gli spazi del Nouveau: si tratta di Philip Glass – Études, il progetto di Change Performing Arts e MP3 Dance Project per celebrare i trent’anni dall’uscita della prima serie di Studi nel 1994. La curatela artistica è di Oscar Pizzo per la musica e per la danza di Lucinda Childs: la leggendaria coreografa newyorkese torna a collaborare con il Comunale dopo Relative Calm del 2022, realizzato insieme a Robert Wilson. Dalla collaborazione tra i due artisti, e proprio insieme a Glass, nel 1976 era nato un capolavoro del XX secolo come Einstein on the beach.

L’innovativa performance Philip Glass - Études vede risuonare 12 Studi del grande artista in dialogo con altrettante creazioni originali commissionate ad autori, coreografi, musicisti e video-artisti internazionali, per rivelare non solo il crossover ispiratore della musica di Glass, che ha saputo conquistare pubblici di ogni generazione, ma anche le radici e i patrimoni culturali delle musiche tradizionali di ogni angolo del mondo che risuonano nei suoi lavori. Oltre a Childs, a firmare le coreografie sono chiamati la brasiliana Cassi Abranches, il giapponese Shintaro Hirahara, l’artista del Sudafrica attivista nella comunità LGBTQIA+ Llewellyn Mnguni – anche performer della sua creazione – e Michele Pogliani, direttore della compagnia romana MP3 Dance Project. Curano la video-arte l’artista multimediale Fabio Cherstich, la regista e fotografa irano-americana Shirin Neshat, Leone d’oro alla Biennale Arte di Venezia nel 1999, il fotografo e artista giapponese Hiroshi Sugimoto e il collettivo italiano Anagoor. La musica dal vivo suonata da Simone Sgarbanti al pianoforte – grazie alla collaborazione con l’Accademia Pianistica di Imola Incontri con il Maestro – e da Anna Liisa Eller al kannel, strumento tradizionale estone, si mescola alle registrazioni degli arrangiamenti originali degli Études del musicista turco Kudsi Erguner, maestro della tradizione sufi, del compositore sudafricano Philip Miller, di Roberta Valente con il suo ensemble brasiliano Choro, e della giapponese Mana Yoshinaga, virtuosa del koto, strumento tradizionale del Sol Levante. Lo spettacolo fa parte dei tre balletti di Autunno in Danza e dopo questo appuntamento andranno in scena Il lago dei cigni riletto da Angelin Preljocaj (18 e 19 ottobre) e Boléro - Ravel firmato dal duo Riva&Repele (29 e 30 ottobre) con Sergio Bernal. Grazie a un mini abbonamento – acquistabile fino al 23 settembre alle 18 – si può assistere a tutti e tre gli spettacoli con uno sconto del 25%. Per quanto riguarda l’opera, invece, nel delicato passaggio della nuova sovrintendenza, "stiamo facendo gli ultimi ritocchi – ha spiegato Conte – che verrà sottoposta al vaglio del Consiglio di Indirizzo che si riunirà nei prossimi giorni". E se fra le incognite ci sono gli spazi, visto che il Comunale Nouveau in Fiera sarà disponibile solo fino a giugno 2026, Conte ha detto, richiamando proprio alcune parole del sindaco Lepore, che "la tempesta è dietro le spalle e ci stiamo avviando a un rientro a casa. Passo dopo passo i lavori stanno procedendo".

re. cro.