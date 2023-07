Philip Morris festeggia sessant’anni a Zola

Con una grande festa a Palazzo Albergati pochi giorni fa Philip Morris ha celebrato i suoi primi sessant’anni di presenza in Italia. Era infatti il 1963 quando si aprì Intertaba: l’azienda di capitale elvetico ora consociata della multinazionale americana Philip Morris, che nello stabilimento di via Piemonte, a Zola, iniziò la sua attività di produzione di filtri per sigarette. Uno stabilimento cresciuto fra campi di grano con i primi 35 addetti che nelle pause fra i turni di lavoro potevano camminare sulle cavedagne ed osservare la semina e la maturazione dei prodotti dei campi. Erano gli anni del boom economico italiano e della crescita impetuosa delle fabbriche da una parte e dall’altra del tracciato appena finito dell’Autostrada del Sole. Al posto dei filari di vite e dei campi di canapa sorsero una dopo l’altra le sedi di tante aziende che nel frattempo sono diventate storiche, come Intertaba appunto, datore di lavoro ambito per operai, soprattutto donne (nella foto a destra), che diventarono presto alcune centinaia, occupate in gran parte a vegliare sul lavoro delle macchine automatiche nella produzione e confezionamento di filtri per sigarette, sulla base della licenza dei Monopoli di stato.

Difficile prevedere che quel piccolo stabilimento nella zona produttiva di Zola, dopo sessant’anni col nuovo polo di Crespellano, sarebbe stata la fabbrica della multinazionale statunitense più importante del nostro paese, con oltre 38mila occupati, e anche quello che il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, definisce ‘il centro della trasformazione dell’intero gruppo a livello mondiale’. "Pochi avrebbero immaginato che da una fabbrica di filtri per sigarette sarebbe nata una delle più grandi trasformazioni industriali volta a rendere le sigarette un ricordo del passato, anche attraverso la sostituzione delle sigarette con prodotti senza combustione per quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare. Tutto questo è stato possibile grazie alle persone, a partire dalle 35 con le quali abbiamo iniziato nel 1963 alle oltre 38 mila di oggi impegnate in tutta la filiera", ha commentato il presidente Hannappel, riferendosi alla filiazione, gestita dall’allora Ad di Intertaba, Mauro Sirani Fornasini, dello stabilimento di Crespellano, dove nel 2016 è entrata in produzione la prima generazione di ‘iQos’.

Gabriele Mignardi