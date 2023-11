Philip Morris, gli addetti pulizie in stato di agitazione

Stato di agitazione con assemblea dei lavoratori convocata per venerdì nei due stabilimenti di Philip Morris di Crespellano e Zola dove il sindacato Filcams Cgil contesta le risposte che l’azienda ha dato alla piattaforma rivendicativa dei lavoratori della Iss Facility: l’impresa in appalto per le attività di pulizia e multiservizi nei due siti produttivi.

La mobilitazione è legata al rinnovo dell’integrativo aziendale, oggetto di una lunga trattativa che si è arenata sulla proposta aziendale giudicata insufficiente dai sindacati. Di qui la protesta (con un pacchetto di otto ore di sciopero a disposizione della Filcams) con convocazione di un’assemblea pubblica di fronte ai cancelli del colosso del tabacco per venerdì alle 13. A marzo la Filcams-Cgil aveva presentato una proposta per l’integrativo "con richieste relative ad un piano per la riduzione del ‘gender pay gap’, piani ferie che permettessero ricongiungimenti familiari e piani formativi mirati all’inclusività sociale", un premio fisso da associate ad un premio variabile e l’aumento del buoni pasto" spiega il sindacato che però si è trovata di fronte a proposte che ‘riducevano le condizioni già acquisite con precedenti accordi’.

"Questi lavoratori quotidianamente operano a fianco dei dipendenti diretti della Philip Morris che vedono giustamente riconosciuto il lavoro svolto con diligenza e professionalità. Le condizioni di tutela e di salario dei lavoratori in appalto risultano essere di gran lunga inferiori a quelle dei lavoratori direttamente dipendenti da Philip Morris" lamenta la Filcams.

Tra le pratiche denunciate dal sindacato anche le modalità con cui viene svolta la formazione dei lavoratori: "E’ prassi di Iss Facility far svolgere contemporaneamente alla prestazione lavorativa, con il telefono in tasca che trasmette il format e, di conseguenza, senza seguire la lezione: tale modalità risulta inutile sotto il profilo formativo e pericolosa per la salute e sicurezza di tutto il personale impiegato presso il sito a causa delle possibili distrazioni. Senza sicurezza non si può lavorare perché non devono più esserci incidenti sul lavoro, come invece accade ormai ogni giorno da troppo tempo”, conclude la Filcams".