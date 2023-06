Philippe Audegean, la lezione di Beccaria

Si intitola Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale (Il Mulino) il libro di Philippe Audegean. L’autore oggi alle 19 sarà al chiostro del Convento di Santa Margherita per la presentazione del volume. Audegean, dopo l’introduzione di Federico Parmeggiani, presidente di Librerie.Coop, dialogherà con Francesco d’Errico, presidente di Extrema Ratio. Al termine, Tartarossa, in collaborazione con Trattoria Lambertini e lo chef Luca Pappalardo, organizzerà un aperitivo, il cui ricavato sarà in parte devoluto al Convento.