PhMuseum Days, la fotografia risponde

Mostre, fotolibri, letture portfolio, laboratori, visite guidate, conferenze. Da venerdì al primo ottobre tornano i PhMuseum Days, che quest’anno seguono il tema guida rubato agli assistenti virtuali come Siri e a una frase che pronunciano quando la loro infallibilità è messa in crisi: "I don’t know how to respond to that ("non so come rispondere"). L’obiettivo della terza edizione del festival dedicato alla fotografia, con luogo d’elezione il Dumbo, è quindi avviare una riflessione sul dialogo tra gli esseri umani e le macchine, come spiegano il direttore del PhMuseum Giuseppe Oliverio e Camilla Marrese del team editoriale (in foto a lato).

La ricerca è anche sull’evoluzione del linguaggio in senso lato e su alcune questioni ambientali che "nonostante la tecnologia, ancora non trovano soluzione". Il festival che conta di arrivare a 15mila visitatori (nel 2021 furono 3.700 e lo scorso anno 8.400) acquista due nuove spazi di esposizione: nel cortile dell’Archiginnasio è già visibile l’installazione collettiva che sviluppa il progetto espositivo partendo proprio dal titolo della manifestazione con 40 foto di artiste e artisti internazionali selezionati tramite open call e alla Galleriapiù si visiterà da oggi (inaugurazione dalle 18 alle 21) Deposits dell’inglese Felicity Hammond, una serie di collage digitali che sonda il rapporto tra data mining, estrazione di minerali e dispositivi che ne mediano l’incontro. La main location rimane il Dumbo in via Casarini 19 dove, con un biglietto di 12 euro (sotto i 25 anni, 9 euro), si visitano le otto mostre (sabato con visita guidata del circuito), si seguono i talk e e si frequentano invece i workshops a pagamento in tutti i giorni di festival. Da segnalare la fotografa Penelope Umbrico, americana classe 1957, che da sempre indaga con fare artistico la crescente produzione e il consumo di fotografie sul web. Con Out of Order porterà invece quattro lavori (Screen Sun, 1320 TVs from Craigslist, 53.6 Million Metric Tons of E-Waste, Screen Code) che rappresentano la sua riflessione sull’onnipresenza dei dispositivi e degli schermi nelle nostre vite e sul peso del loro ciclo "vitale", utilizzando le immagini raccolte per mappare i loro cambiamenti e il nostro rapporto con essi nel tempo. E il 26 settembre alle 18.30 sarà al MAST.Auditorium per un talk con Urs Stahel.

Benedetta Cucci