Photobook Mania, debutta la biennale

C’è una Bologna che porta avanti non solo tutta la contemporaneità e la creatività del linguaggio fotografico, ma che apre anche una finestra sull’editoria fotografica indipendente internazionale. Si tratta di PhMuseum, che lancia, domani e domenica, la prima edizione di Photobook Mania, biennale dedicata al libro fotografico che si alternerà con il festival PhMuseum Days, a sua volta biennale (tornerà nell’autunno 2026). Vetrina di questa fiera saranno le Serre dei Giardini Margherita, dove si daranno appuntamento venti editori da tutta Europa (ma anche da Bologna, a partire da L’artiere, Libreria Ulisse, Atelier Tatanka), assieme a fotografi, curatori e curiosi di questo oggetto d’arte. Sì, perché al centro c’è lui, il libro fotografico: sempre più originale, dalle forme più inedite, per molti oggetto di culto. "Parliamo di una forma d’arte autonoma – considera il fondatore e direttore artistico Giuseppe Oliverio –, con una storia che parte dalla fine dell’Ottocento".

Entrando nel dettaglio, dopo ’l’antipasto’ di ieri al Mast con Max Pinckers, si svela la mostra Dummies and Books from FOLIO 2024/25 Photobook Making Masterclass, che raccoglie i prototipi (i dummies appunto) realizzati durante l’ultima edizione della masterclass guidata da Lewis Chaplin. Una seconda mostra, Cult of Photobooks, presenta invece una selezione di titoli dalla libreria del PhMuseum Lab (lo spazio di PhMuseum in città), curata da Small Photobook Cult. Quest’ultimo è un progetto di Gabriele Chiapparini, autore del podcast omonimo. Infine la mostra dedicata alla prima edizione del PhMuseum 2025 Photobook Award: saranno esposti 30 progetti di libro fotografico selezionati tramite l’open call e una giuria internazionale composta da Max Pinckers, Yumi Goto, Karla Hiraldo-Voleau, Giuseppe Oliverio e Camilla Marrese annuncerà il progetto vincitore domani alle 18.30: il lavoro premiato diventerà un photobook pubblicato da PhMuseum. È inoltre prevista una menzione speciale, che riceverà un voucher da 800 euro su mpb.com per l’acquisto di attrezzature fotografiche e il Premio Banca di Bologna del valore di mille euro, riservato ad autori e autrici residenti a Bologna. Fra i debutti, sempre sabato, quello del primo numero del magazine cartaceo annuale di PhMuseum, cui hanno partecipato 68 artisti, e – domenica mattina alle 10 –, Photobook for Breakfast: una colazione-incontro con l’associazione modenese Sugar Paper che sarà dedicata ai fotolibri a tema Acts of Resistance che si legano alla lotta di liberazione della Palestina.

Infine, il workshop intensivo Dummy Deep Dive guidato dal fotografo statunitense Aaron Schuman.

Letizia Gamberini