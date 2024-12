Photored dei passaggi a livello. I ’furbetti’ della sbarra nel mirino

Per i ’furbetti’ della sbarra, arrivano i ’photored’ ai passaggi a livello. Ci ha pensato Fer, l’azienda che gestisce nove linee locali per 364 chilometri di ferrovia in Emilia-Romagna. Lo scopo di questo approccio più persuasivo dell’azienda è di "disincentivare comportamenti scorretti" ai passaggi a livello, comportamenti che "sono alla base di incidenti e quindi dei frequenti ritardi nella circolazione dei treni".

Di conseguenza, a Guastalla, nel reggiano, sono già state installate alcune videocamere di sorveglianza sul passaggio a livello di via Pieve: "Qui a breve sarà attivo anche un dispositivo che segnalerà alla Polizia Municipale le targhe dei trasgressori", comunica Fer in una nota.

Anche se il gestore della rete ferroviaria regionale lavora sulla progressiva riduzione dei passaggi a livello, nel territorio ce ne sono ancora circa 300. "La comprensione della loro dinamica di funzionamento può aiutare gli utenti ad adottare un atteggiamento più consapevole e responsabile durante gli attraversamenti". Ecco perché l’azienda ha deciso di affrontare il tema dei comportamenti degli automobilisti alle intersezioni. "Accelerare quando le barriere stanno per chiudersi" è una delle infrazioni più frequente secondo Fer.

Infatti, quando avviene una collisione tra un veicolo e le barriere o la cassa del incrocio, "l’impianto entra in una logica di emergenza che porta al bloccaggio del primo treno. Gestire il guasto in questo caso richiede un tempo tecnico che solitamente ingenera ritardi anche consistenti nella circolazione ferroviaria". Negli ultimi tempi, si legge ancora nella nota di Fer, "si è notato una crescita questo tipo di infrazioni: spesso si tratta di veicoli che non rispettano la segnaletica e rimangono incastrati tra le barriere e le rotaie: un’eventualità estremamente pericolosa".