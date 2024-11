Pia e le sue ’Cento e 1000 lacrime’. Il nuovo lavoro stasera a Gallery 16

Stillando note, tra bagliori ed eclissi inattese zampilla una canzone folk rock che rigurgita qualcosa di nuovo nell’aere delle cose godibili: ’Cento e 1000 lacrime’. Titolo dell’ultimo brano firmato Pia Tuccitto, in uscita in radio e in digitale. Rockeuse di talento accertato, lontana da stereotipi appiattiti e autoreferenziali, tre album all’attivo (’Un segreto che’, ’Urlo’ e ’Romantica io’), stasera alle 21.30 Pia presenta l’inedito a Gallery 16 (via Nazario Sauro) in occasione della serata ’Sotto Il Cielo Delle Donne – Canzoni contro la violenza’ a cura del Mei. Proponendo anche una messe di pièce del suo repertorio in versione acustica accompagnata dal chitarrista Luca Longhini. Ribalta condivisa con altre storytelling da Roberta Giallo e Milena Mingotti a Deborah Bontempi, Laura Bonomi e Le Plastique.

Pia, da dove nasce l’idea del singolo?

"Da un’ispirazione improvvisa: come Verne nel ’Viaggio al centro della terra’ sono entrata in profondità dentro di me, alla ricerca dell’essenza dell’amore, scoprendo che altro non era che la mia stessa musica. E proprio la musica è il mezzo con cui riesco ad esprimerlo e diffonderlo. Anche nel videoclip ho cercato di rappresentare con le immagini questa ricerca interiore, tanto che la scelta di luoghi spirituali non è stata casuale".

Ispirazioni nuove rispetto al mondo poetico delle sue canzoni di successo interpretate da Patty Pravo, Irene Grandi e Vasco Rossi ?

"Sì, una ricerca di sonorità diverse c’è stata, con Frank Nemola, il mio produttore, a indicarmi altri fremiti. L’idea era di sostituire la chitarra acustica con l’organetto, strumento inusuale nel rock, l’ideale per questa canzone. Così, per la bravura di Alessandro D’Alessandro il sound di ’Cento e 1000 lacrime’ ha assunto delle sfumature folk rock".

Ritiene di essere cresciuta in qualche modo quanto a pathos e visione?

"Non si si finisce mai di crescere, piuttosto si cambia. La mia vita artistica s’evolve come l’universo. Credo che la mia bambina interiore sia curiosissima e irrefrenabile… adora la fantasia. E io l’accondiscendo: ho già pronto un doppio album".

Ha mai incontrato difficoltà ad aver fatto accettare le sue idee musical-canore?

"Non essendo la classica cantante melodica italiana, potrei affermare di sì. Ma cerco sempre di portare avanti il mio stile, la mia unicità: in fondo il mio rock è inconfondibile".

Gian Aldo Traversi