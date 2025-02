Gennasi

LA GUARDIA

Molti decisi sì e qualche sonoro no all’idea dirompente dell’Ascom di sistemare nei palazzi di edilizia popolare, a cominciare dalla Bolognina, poliziotti, carabinieri e finanzieri con le famiglie al seguito, per togliere spazio e agibilità a ladri, spacciatori, balordi. Di certo, al di là di partiti e ideologie, i cittadini perbene approvano il progetto. Perché piace all’agente che piace.

AUTOVELOX

Cancellate dal giudice di pace altre due multe elevate in viale Togliatti. Colpa della mancata omologazione, come sentenziato dalla Cassazione. Ma il Comune insiste e ricorrerà, convinto di essere sulla buona strada.

DLF

Il prossimo 6 marzo il complesso di via Serlio passerà dalle Ferrovie dello Stato a Palazzo d’Accursio. Due milioni abbondanti per rogitare, altri undici per ristrutturare il parco. I lavori dovrebbero cominciare entro quest’anno e terminare a fine 2027. Sport, cultura, socialità. C’è ancora domani all’Arena Puccini.

ATTENTI AI LUPI

Allarme a Granarolo (e dintorni), dove da mesi un branco va e viene, non lontano dalle abitazioni. Le autorità hanno convocato due assemblee con i cittadini, per informarli e tranquillizzarli: martedì prossimo a Minerbio, a metà marzo a Castenaso. E va bene che questi animali rifuggono l’uomo, si sa, ma per non saper né leggere né scrivere né scappare…

LA MENSA

Si chiama Ribò ma significa Camst, il gigante della ristorazione collettiva. Sia come sia, dalla prossima estate cucinerà i pasti ai bambini di alcuni asili nido comunali. Infuriato il sindacato Sgb, convinto che questa sia la mossa propedeutica alla sottrazione del servizio alle dade, con relativo taglio del personale interno. Pappa buona?

SERIE A

Domani sera al Dall’Ara è in programma il recupero di Bologna-Milan, gara cruciale nella rincorsa a un posto nella prossima Champions. Una poltronissima per due.