Piace Beukema, ma la priorità resta Reabciuk

La priorità per gennaio resta il terzino sinistro. Ma la ricaduta di Bonifazi e un Soumaoro che in estate sarà a un anno dalla scadenza del contratto impongono riflessioni anche al centro della difesa, dove dall’Olanda segnalano il Bologna di Sartori sulle tracce di Sam Beukema, centrale olandese di 24 anni di proprietà dell’Az Alkmaar. Se il Bologna cercherà o meno di anticipare un acquisto in questo reparto già a gennaio dipenderà dalle condizioni e dalle tempistiche di rientro di Bonifazi. Intanto prosegue la caccia al terzino sinistro: Doig è irraggiungibile per questioni di costo cartellino (8) e formula, il Bologna ha dirottato le proprie attenzioni su Reabciuk (24) dell’Olympiakos, Terzic (23) della Fiorentina e Kyriakopoulos (24) del Sassuolo. Si cerca un prestito con diritto o obbligo di riscatto ed entro una settimana è previsto un summit con i greci per Reabciuk, anche se ancora a Casteldebole non scartano l’idea di uno scambio con il Sassuolo Vignato-Kyriakopoulos, ma i neroverdi devono prima cedere un paio di pedine nel reparto avanzato per poter pensare al fantasista rossoblù, richiesto anche dal Frosinone, con i rossoblù che hanno messo gli occhi sul mediano italo-rumeno Boloca dei ciociari, che in corsa per la A non intendono privarsi del centrocampista prima dell’estate. Anche il Pisa è in corsa per i playoff e non intende cedere in questa finestra di mercato il terzino Beruatto (24), che Sartori ha più volte osservato da vicino. Vignato e Kasius sono le pedine destinate alla cessione per l’ingresso di un difensore. Difficilmente uscirà Sansone, che dovrebbe rimanere fino all’estate e alla scadenza del contratto: per questo motivo, l’acquisto di un esterno sinistro offensivo di piede mancino dovrebbe essere rimandato e nel mirino c’è il talento cileno Osorio (18) dell’Universidad de Chile. Intanto, in giornata sono previsti nuovi contatti per i rinnovi di Dominguez e Orsolini.

Marcello Giordano