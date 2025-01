Pian di Setta, nuovo spazio per i bambini

È piccolo di nome ma grande di fatto, almeno nell’impatto positivo che può avere sulla vita delle famiglie. Martedì scorso, alla Scuola dell’infanzia di Pian di Setta, è stato inaugurato il Piccolo Gruppo Educativo. Un nuovo servizio fortemente voluto dall’amministrazione comunale per rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini della fascia di età 0-3 anni. Il Pge già accoglie le piccole e i piccoli iscritti in uno spazio strutturato e stimolante, con la gestione di Open Group. I Piccoli Gruppi Educativi sono servizi per la prima infanzia, a gestione privata, autorizzati al funzionamento dalla legge regionale 19/2016. Rientrano nell’elenco comunale dei servizi qualificati e fanno parte dell’offerta complessiva del sistema integrato 0/3 pubblico e privato. I Pge accolgono fino a un massimo di otto bambini e bambine di età eterogenea, nella fascia 0-3 anni, presso abitazioni private, strutture dedicate o luoghi di lavoro.

"L’attivazione del Pge di Pian di Setta rappresenta per noi una grande soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco di Grizzana Morandi Franco Rubini –. La scelta di avviare questo nuovo servizio educativo nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini della fascia da zero a tre anni, ma anche di garantire una continuità alle nostre scuole, che spesso in un piccolo paese come il nostro evidenziano numeri di iscritti molto bassi e rischiano la chiusura. Per contrastare lo spopolamento e favorire la permanenza delle famiglie è importante offrire servizi di qualità e siamo certi che il nuovo Pge sarà, come già l’asilo nido di Riola Ponte, una piccola eccellenza".

"Siamo felici di annunciare la nascita di questo piccolo gruppo educativo, un progetto nato dalla preziosa collaborazione con l’amministrazione comunale e il personale scolastico. Open Group mette a disposizione le sue competenze e professionalità per offrire ai bambini un’esperienza educativa di qualità, costruita su misura per le esigenze del territorio – commenta Ambra Gardinali, responsabile Area Educazione e cultura di Open Group –. Questo gruppo rappresenta non solo un’opportunità di crescita per i più piccoli, ma anche un tassello fondamentale per costruire una comunità più inclusiva e attenta alle necessità di tutti i suoi membri".