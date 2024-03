Piana inizia il secondo centenario lanciando il Millefiori Biologico

Arriva il miele biologico in casa Piana. L’Apicoltura castellana che, dopo aver festeggiato 12 mesi fa i suoi cent’anni, ha lanciato nei giorni scorsi una nuova gamma di prodotti affacciandosi per la prima volta anche in un mondo che è in costante sviluppo, quello del bio. La nuova linea Dolce Miele, infatti, che l’azienda riassume come "risultato e sintesi di una dedizione costante e responsabile alla produzione e all’arte dell’apicoltura", vede a fianco dei gusti tradizionali Millefiori ed Acacia, anche l’attesa novità del Millefiori Biologico. "Il nome accattivante della linea – spiegano da Piana –, evoca eleganza e raffinatezza, suggerendo un miele di qualità, dal sapore pregiato. Inoltre, richiama il coinvolgimento delle api regine, di cui Apicoltura Piana è storicamente esperta nell’allevamento. L’azienda si distingue, infatti, per la sua dedizione al benessere delle api, favorendo un ambiente sano e sostenibile, rispettando le esigenze naturali delle colonie". Colonie che, peraltro, nascono a Castel San Pietro e finiscono in molti paesi extraeuropei e dell’est. Tornando alla nuova linea, Dolce Regina verrà proposta in formati diversi da 400 g, 500 g e 1 kg, tutti rigorosamente in vaso in vetro per esaltare le caratteristiche di colore e trasparenza del miele. Il nuovissimo Millefiori Biologico, al primo storico lancio, verrà invece proposto solo in vasetto da 400 grammi.

c. b.