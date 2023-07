Piana Miele sorride Fatturato record nell’anno più difficile

Il mondo del miele si inchina a Piana. L’apicoltura castellana continua a mietere successi sia in campo produttivo che economico, e manda in archivio un fatturato record per l’anno 2022, con un +11% che ha il sapore dolcissimo del trionfo: 24 milioni di euro. A tanto ammonta il dato finale dell’ultimo esercizio fiscale, figlio anche della capacità da parte dell’azienda castellana di puntare forte sull’innovazione, e in questo senso va menzionato lo Squeeze, pack voluto da Piana realizzato in polietilene Pet riciclato al 50% che consente di versare il miele senza sprecarne una sola goccia riducendo anche e soprattutto significativamente l’impatto sull’ecosistema.

L’Ebitda si attesta a 778 mila euro e l’utile netto a 431mila euro, anche se entrambi i valori hanno in parte risentito dei maggiori costi sostenuti per l’acquisizione del nuovo stabilimento produttivo.