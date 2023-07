Pianeta con vista sull’universo

‘Astronave Terra’: è il titolo dell’incontro che si tiene oggi a Persiceto in piazza del Popolo alle 18.30. L’appuntamento è nei pressi della meridiana, con l’astrofisico e cofondatore dell’Osservatorio comunale, Romano Serra e con Giovanni Paltrinieri, celebre esperto di orologi solari e di meridiane. "Parleremo – dice Serra – della misura del tempo in base al moto della Terra. Successivamente, alle 21.15, ci si trova al Planetario di Persiceto dove si discuterà della Terra e di come funziona. In questi giorni il nostro pianeta si trova nel punto più lontano dal Sole, circa 152 milioni di chilometri. Alle 22,30 ci sposteremo poi all’Osservatorio comunale e, grazie al telescopio, osserveremo il fazzoletto di Universo che ci circonda".