"Piani per la mobilità, confronto aperto"

Modifiche alla viabilità, con l’ipotesi semipedonalizzazione per via Repubbica al centro del dibattito. A replicare alle accuse del centrodestra è l’assessore alla Mobilità, Luca Melega: "È bene sottolineare che a San Lazzaro i piani per la mobilità sono tre – spiega –, tutti non ancora esecutivi. L’iter di approvazione è in corso e tutte le osservazioni del consigliere Alessandro Sangiorgi sono state discusse a lungo in Commissione consiliare quando Sangiorgi era assente ma c’era il suo gruppo consiliare che non ha sollevato alcuna osservazione in merito. In particolare il Programma della mobilità sostenibile comunale è un piano a lungo termine, con un orizzonte di dieci anni, che prevede vari step prima di arrivare all’attuazione, come quello della partecipazione attiva dei cittadini. Non a caso entro il 16 ottobre chiunque può presentare osservazioni scritte".

Per quanto concerne il servizio pubblico locale l’assessore ricorda che "questo non è gestito dal Comune ma da Tper, con la quale l’amministrazione è in continuo contatto per cercare di soddisfare tutte le richieste della cittadinanza".

"Richieste che vengono puntualmente analizzate dagli uffici per verificarne la fattibilità e sostenibilità economica – conclude Melega –. Per l’inizio dell’anno scolastico ad esempio, siamo riusciti a incrementare già la capacità di trasporto da e per la frazione di Castel de’ Britti. Nelle frazioni di Colunga e Mirandola invece, considerando che durante le corse la maggior parte dei bus sono spesso semi vuoti si sta pensando, per mantenere attivo il servizio, di provare un sistema a chiamata".

z. p.