Pianificare il territorio, parola alla popolazione

Nell’ambito del percorso partecipativo a supporto dell’elaborazione e approvazione finale del Piano urbanistico generale (Pug) del Comune di Budrio l’amministrazione ha ritenuto fondamentale coinvolgere tutti i cittadini e gli stakeholders nella definizione del nuovo Pug, promuovendo la compilazione di un questionario finalizzato a raccogliere indicazioni e suggerimenti sulla visione futura delle rispettive città. Il questionario partecipativo può essere compilato in forma anonima nei seguenti modi: accedendo al form on line disponibile sul sito del Comune dove ci sarà sia il questionario per i cittadini che il questionario per gli stakeholders; oppure ritirando una copia cartacea presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) e riconsegnandola allo stesso che ha sede nel Municipio di Budrio in Piazza Filopanti 11. Il questionario potrà essere compilato fino al 19 maggio. Per promuovere ulteriormente il questionario e illustrarne le finalità, è previsto un incontro pubblico il giorno 6 maggio alle ore 18 presso la Sala Auditorium in via Saffi 50, a Budrio. Durante l’incontro, oltre ad aggiornare i cittadini sullo stato di avanzamento del Pug in vista della prossima assunzione, verranno approfondite tematiche di rilevanza per il territorio e i primi aspetti della disciplina sulle trasformazioni urbane e territoriali. Si ricorda che gli esiti sintetici del questionario saranno resi pubblici.

Così si è espressa la sindaca Debora Badiali: "L’amministrazione comunale di Budrio vuole ringraziare fin da ora tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire a questa importante fase di costruzione condivisa del futuro delle nostre comunità".

z. p.