Piano anti fuga dai nidi e dade di guardia alle porte: si tratta

"Quel documento va sterilizzato". A spedire questo messaggio, all’amministrazione, è Sgb. E per amministrazione, Sgb intende l’area Educazione dell’assessorato alla Scuola guidato da Daniele Ara. Il documento, cui si riferisce il sindacato di base, è piombato come un macigno sulla testa delle dade dei nidi a fine gennaio. E’ il ‘Nastro giornaliero operatori nidi aggiornamenti’ che, tra le altre novità, le obbliga alla sorveglianza degli ingressi all’uscita e all’entrata dei dei bimbi. Immediato il riferimento alle fughe da materne e nidi. Per il Comune è tutto nella norma. Se non fosse che ogni asilo ha la sua organizzazione e le dade sono in appoggio alle educatrici nei momenti dell’accoglienza. In un recente incontro, rivela il sindacato, "l’amministrazione ha fatto marcia indietro, motivando la scelta come: mal compresa, ma con buone intenzioni".

Sul ‘nastro orario’, rivela Sgb, "saranno previsti incontri tra la direzione del settore Istruzione e i referenti dei nidi per chiarire nei dettagli la gestione della sorveglianza e sicurezza nei servizi. L’amministrazione prende decisioni discutibili e solo dopo rettifica le scelte". In effetti rispetto all’invio secco, per mail, alle dade, qualche piccolo passo viene compiuto. Su questo vuole vederci chiaro la consigliera di FdI, Manuela Zuntini. L’amministrazione "è impegnata a curare l’organizzazione puntuale di ogni servizio attraverso il coinvolgimento diretto di responsabili e pedagogisti". Il nastro orario "ha validità a organico completo e per i casi di assenza del personale verranno individuati specifiche procedure per garantire le attività di vigilanza previste". Inoltre, sarà "predisposto, con i sindacati, un protocollo sicurezza". Verrà migliorata "l’organizzazione degli uffici dell’area che si occupano del presidio delle strutture e del raccordo con il settore manutenzione affinché i tempi di risposta alle segnalazioni siano ridotti e ci sia una presa in carico effettiva di ogni richiesta di miglioramento della sicurezza".