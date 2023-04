Piano casa, ok di Bignami "Ma tempi troppo lunghi"

"Il governo c’è". Galeazzo Bignami (nel tondo), viceministro delle Infrastrutture con delega all’edilizia statale, fa sapere all’amministrazione che sul piano casa e sui progetti di riqualificazione l’esecutivo farà la sua parte. La contribuzione a livello nazionale è di 300 milioni di euro utilizzati per creare 7mila alloggi che dovrebbero, via Pnrr, diventare 27mila a fronte di 600 milioni di investimenti. Non mancherà, quindi, un assist da Roma per la nostra città per interventi di edilizia abitativa, sociale e universitaria, in linea con quanto già affermato anche dalla ministra Anna Maria Bernini nei giorni scorsi.

Bene, quindi, secondo il numero due del Mit, l’impulso a valorizzare le ex caserme e le aree ferroviarie, come il Ravone e il Lazzaretto. Ma non solo. Il governo oltre a sostenere Bologna nel suo mega piano di riqualificazione urbana, ha già dato l’ok ai tanti investimenti sull’edilizia residenziale pubblica. Sugli interventi Acer di via Libia e via Bentivogli che prevede 127 alloggi, il finanziamento è di oltre 30 milioni di euro, mentre per il recupero di 155 alloggi Erp in città sono stati stanziati 6,5 milioni. Finanziati, inoltre, anche quasi 2,5 milioni dallo Stato per 31 alloggi volti a ridurre il disagio abitativo.

Ma se Bignami risponde positivamente al piano casa di Lepore, non dimentica di sottolineare alcune criticità legate al progetto. In primis, la mancata risposta all’urgenza dell’emergenza abitativa. "Il progetto è positivo, ma se tutto va bene avrà i suoi effetti fra tre anni. Nel frattempo, che cosa si fa? La situazione è grave, servono interventi immediati".

In più, Bignami analizza il contesto. "Lo stato dell’arte è critico. Siamo di fronte a un’emergenza. E il motivo per cui siamo arrivati a questo punto è che le amministrazioni precedenti a Bologna non hanno saputo governare il problema. E, oggi, il Comune è costretto rincorrerlo...", insiste il viceministro.

Del resto, "il turismo non è esploso dall’oggi al domani, si poteva rispondere con maggiore tempestività. Questa mancata reattività porta oggi Lepore a tentare di ideare un piano emergenziale rispetto a un fenomeno largamente annunciato che non si è stati in grado di gestire prima", spiega Bignami. Rimane da capire se il governo recepirà le proposte di Bologna e delle altre città in merito alla stretta sugli affitti brevi.

"Bisogna coinvolgere diversi ministeri, penso ad esempio al turismo. Credo, comunque, che sia una proposta da considerare", dice Bignami. Ma con dei chiari paletti: "Chi dispone di una abitazione privata non può essere limitato nell’uso del suo immobile. Diciamo, quindi, no a interventi che comprimano la proprietà privata. Ma siamo assolutamente concordi sulla necessità di evitare speculazione mettendo in campo strumenti per calmierare il mercato a fronte dell’attuale domanda abitativa. A Bologna. Ma anche in altre città".

ros. carb.