Piano contro le barriere architettoniche approvato all’unanimità in consiglio

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), segnando la conclusione di un percorso partecipativo avviato nel 2024. Il documento, redatto dalla ditta specializzata affidataria e già adottato dalla giunta comunale lo scorso 17 gennaio, rappresenta un atto fondamentale per migliorare l’accessibilità e la qualità della vita per tutte le persone, con e senza disabilità.

L’approvazione del Peba, strumento che analizza e mappa le barriere presenti negli edifici comunali e negli spazi pubblici, fornendo una guida operativa per poi pianificare gli interventi da realizzare nei piani delle opere pubbliche, arriva al termine di un processo condiviso. "Siamo orgogliosi di aver portato a termine un percorso che ha prodotto non solo un documento tecnico, ma uno strumento culturale e di partecipazione per la nostra comunità", afferma la sindaca Francesca Marchetti (nella foto).