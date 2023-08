Piano generale della mobilità Il Comune chiama i cittadini

SAN LAZZARO

Il Comune di San Lazzaro chiama i cittadini per una mobilità più sostenibile e che possa migliorare la qualità della vita nella città. Il percorso partecipato ‘Sei San Lazzaro’ procede verso una nuova fase.

Il Comune ha adottato tre Piani per creare un nuovo sistema di mobilità in grado di migliorare la qualità della vita per i cittadini: il Programma della Mobilità Sostenibile Comunale (PMSC) , il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan).

A partire da oggi e fino al 15 ottobre i cittadini e i soggetti pubblici e privati interessati potranno formulare osservazioni sui Piani, nell’ottica di completare il percorso partecipativo realizzato a supporto della pianificazione.

La realizzazione di questi tre Piani rientra nell’ambito del progetto "Sei San Lazzaro" , il percorso di questo ultimo mandato amministrativo attraverso il quale il Comune ha pianificato la San Lazzaro di Savena del futuro. Diversi gli obiettivi: contrastare il cambiamento climatico, ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico, ridurre la congestione, ridurre l’incidentalità stradale, migliorare la vivibilità e l’accessibilità dello spazio urbano e stradale, generare un impatto economico positivo.

I tre Piani sono disponibili per la consultazione pubblica nella sezione materiali del sito. Le osservazioni potranno pervenire in forma scritta attraverso una delle seguenti modalità: inviando una mail all’apposito indirizzo attivato dall’amministrazione sin dall’avvio del progetto [email protected], via Pec al seguente indirizzo: [email protected] ; tramite posta cartacea al Comune di San Lazzaro Piazza Bracci, 1 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO) indicando sempre nell’oggetto "Sei San Lazzaro - Osservazioni ai piani di mobilità". Questa nuova fase, che segue incontri pubblici e privati tra amministratori, aziende e cittadini, ha l’obiettivo di completare il progetto con eventuali osservazioni e modifiche prima che venga reso definitivo.