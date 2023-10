Piano mobilità, la Cna scrive alla sindaca

Preoccupazione, perplessità e perfino sgomento. Si moltiplicano le voci contrarie ai progetti del Comune in tema di traffico e mobilità. Dopo la nettà contrarietà dell’Ascom, anche la Cna prende carta e penna per esprimere tutti i propri dubbi sull’impatto di tali decisioni sul tessuto produttivo: "In relazione al Piano sulla nuova Mobilità, in particolare sulla pedonalizzazione parziale della via Repubblica e l’attuazione della Ztl di via Emilia, sentiti i nostri associati, riteniamo opportuno informarvi che è emersa una forte preoccupazione sull’impatto che questa potrebbe avere sull’intera rete stradale che potrebbe penalizzare anche la tenuta economica delle imprese del territorio". Inizia con queste parole la lettera inviata dal presidente Cna Area Savena Idice Stefano Antoni alla sindaca Isabella Conti e agli assessori Sara Bonafè e Luca Melega. La lettera è firmata anche dal Responsabile Cna Area Savena Idice Marco Bonacini.

"Segnaliamo inoltre – prosegue il documento – che gli imprenditori e i cittadini non hanno chiaro l’intero piano sulla Mobilità che, da oggi ai prossimi anni, la città di San Lazzaro sarà chiamata a realizzare. Chiediamo quindi di creare momenti pubblici al fine di far comprendere le varie fasi del piano attivando un confronto diretto con la cittadinanza e le imprese e di procedere per gradi nell’attuazione dello stesso. Ribadiamo la nostra completa disponibilità e collaborazione". Sono toni decisamente meno concilianti e più allarmati quelli che usa l’opposizione. "Rimaniamo sgomenti di fronte alle dichiarazioni dell’assessore Melega e della Giunta perché ancora una volta ci si nasconde dietro ad un turbo-ecologismo che rischia di danneggiare ulteriormente cittadinanza e commercianti", dichiarano Diego Baccilieri, capogruppo in Città Metropolitana di Uniti per l’Alternativa e Alessandro Sangiorgi, consigliere comunale Fratelli d’Italia. I due esponenti del centrodestra sottolineano che per abbattere l’inquinamento, se è questo l’obiettivo, la strada da seguire è il miglioramento del trasporto pubblico, con maggiore frequenza di treni e bus, che invece vengono depotenziati. "Anche in tema di traffico qualcosa non torna – aggiungono –. Se l’interesse è quello di spostare il flusso fuori San Lazzaro non possiamo certamente sperare nel rispetto dei tempi della futura complanare nord. Perché non riprendere il progetto dell’allora Giunta Guazzaloca di Bologna concernente il terzo ponte sul Savena che avrebbe collegato Via Malvezza a Bologna con Via Speranza a San Lazzaro?".

"Un ultimo passaggio doveroso è sulle sperimentazioni e sull’ascolto – affermano Baccilieri e Sangiorgi –. Dopo quanto successo con il mercato del sabato, partito come sperimentazione per poi diventare definitivo in Via della Repubblica, non ci crediamo più. Se davvero la Giunta è disposta ad ascoltare cittadini e commercianti perché ha continuato imperterrita in questo progetto dopo che all’evento ’La strada è di tutti’ dell’ottobre 2022 sia commercianti che cittadini si erano espressi ampiamente in senso contrario a tale pedonalizzazione? Errare è umano ma perseverare diabolico".