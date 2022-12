Piano mobilità, più marciapiedi e ciclabili

Percorsi pedonali sicuri e continui, interventi per incrementare la sicurezza nelle zone a velocità moderata e interventi di moderazione del traffico fino alle strategie per razionalizzare la sosta ai contenuti del Biciplan. Sono questi i punti principali evidenziati dal piano partecipativo di mobilità dell’amministrazione comunale, presentato alla Terza Commissione Consiliare. Al centro del progetto ci sono pedonalizzazioni e ciclabili. "Sei San Lazzaro – Piani per la Nuova Mobilità", team composto da amministratori e tecnici addetti, ha presentato ai consiglieri e ai cittadini lo stato di avanzamento dei lavori per la pianificazione della nuova mobilità sanlazzarese.

Delle sei fasi previste, dopo aver completato il ’quadro conoscitivo’ e l’individuazione degli obiettivi specifici e delle relative strategie di intervento, l’amministrazione e il gruppo di lavoro sono giunti al termine della quarta fase con la definizione dei diversi interventi che andranno a comporre gli scenari alternativi.

Tra questi, nella fase successiva, verrà identificato lo scenario - con i relativi interventi – che meglio risponde agli obiettivi strategici e alle strategie connesse, nell’ottica di raggiungere tra dieci anni l’obiettivo principale: effettuare sei spostamenti su dieci con modalità sostenibili (da cui il nome del progetto, Sei San Lazzaro).

Tra gli interventi in fase di definizione, i consulenti esterni ne hanno illustrati alcuni: dalle azioni per il miglioramento dell’accessibilità alla metodologia utilizzata per definire i percorsi pedonali sicuri e continui, dagli interventi per incrementare la sicurezza nelle zone a velocità moderata agli interventi di moderazione del traffico, dalle strategie per razionalizzare la sosta ai contenuti del Biciplan. L’amministrazione comunale segnala a tal proposito la possibilità di consultare la presentazione illustrativa nella sezione materiali dedicata al progetto e ricorda che è possibile ottenere qualsiasi tipo di informazione o approfondimento, scrivendo alla mail di progetto: [email protected] Le prossime fasi verranno annunciate nel prossimo periodo e non mancheranno incontri ulteriori con la cittadinanza.

Zoe Pederzini