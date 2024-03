Piano urbanistico condiviso per San Benedetto e Castiglione

Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro a breve avranno un piano urbanistico valido per entrambi i comuni. Fra il 19 e il 26 febbraio i consigli hanno adottato il nuovo strumento urbanistico intercomunale, dando così avvio alla fase conclusiva del PUG. Il cammino che ha portato alla stesura del documento ha previsto tre anni di lavoro condiviso fra giunte, ufficio di piano intercomunale e professionisti incaricati, che si sono conclusi con l’adozione integrata dalle osservazioni provenienti dai privati. "Per noi è fondamentale aver adottato il Pug – esordisce Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto – così da uscire dalla fase transitoria che impedisce tutti gli interventi in contrasto con le norme attuali. A breve, lo sviluppo urbanistico ripartirà a pieno regime. L’impostazione cambia rispetto al passato: vengono individuate delle azioni da perseguire in collaborazione tra pubblico e privato, sempre all’interno dei vincoli previsti dai vari livelli istituzionali".

Il Pug è il principale strumento definito dalla legge regionale 24 del 2017 che ha fra gli obiettivi la competitività del sistema regionale, la vivibilità dei territori e la riduzione del consumo di suolo.

Il Piano urbanistico di Castiglione e San Benedetto si propone di ridurre la quantità di suolo consumata dai nuovi insediamenti puntando sulla rigenerazione urbana. Lo strumento è poi attento alle prospettive di sviluppo del turismo escursionistico, delle attività produttive, commerciali e agricole. "La pianificazione urbanistica – ricorda Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione – è la base di ogni strategia di governo. Credo occorra uscire dalla logica che vede la montagna come un territorio fragile che insegue sempre, anche dal punto di vista normativo-istituzionale. Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro sono i primi comuni appenninici ad adottare il Pug. Vorremmo ridare alla montagna un ruolo di primo piano nel contesto metropolitano". In realtà il percorso, in origine, era ancora più ambizioso: il piano avrebbe dovuto includere il comune di Monzuno, così da armonizzare l’urbanistica in tutta la valle del Setta. I dissesti provocati dagli eventi meteo del maggio 2023 hanno indotto Monzuno a uscire dall’ufficio di piano per concentrarsi su altre priorità. Dopo l’adozione, il piano urbanistico è stato inviato al comitato urbanistico metropolitano che avrà 120 giorni per esprimersi sul testo e rimandarlo ai comuni per l’approvazione definitiva.

Fabio Marchioni