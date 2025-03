Piano urbanistico, l’amministrazione incontra i cittadini

Incontro aperto alla cittadinanza oggi. Il Comune di Castenaso invita la cittadinanza all’evento pubblico dedicato al Piano urbanistico generale, che si terrà alle 18.30, alla sala consiliare. L’incontro, al quale interverranno la giunta comunale, i tecnici e i progettisti, costituirà il primo momento di confronto pubblico del percorso partecipato di costruzione del Pug. Elemento fondamentale del Pug è l’ascolto attivo della cittadinanza: sarà coinvolta nelle decisioni urbanistiche, per garantire che le scelte riflettano le reali esigenze della comunità. "L’approvazione del nuovo Piano è un obiettivo fondamentale del mandato di questa amministrazione – dichiara il coordinatore del percorso Pier Francesco Prata (foto sopra) – è l’occasione per un confronto pubblico con cittadini, associazioni e imprese. La volontà è quella di organizzare altri incontri dedicati ai temi principali: viabilità e mobilità, norme sulla rigenerazione edilizia, attenzione a spazi e opere pubbliche per il futuro di Castenaso".