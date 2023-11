Piantagione di marijuana nascosta nel bosco

Oltre 370 piantine di marijuana in mezzo al bosco dell’Appennino bolognese. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri di San Benedetto Val di Sambro durante una perlustrazione di un’area boschiva della zona accessibile a tutti. Tutta la sostanza stupefacente, dopo il ritrovamento, è stata sequestrata dai militari dell’Arma (nella foto) che hanno informato la Procura bolognese.

Starà ora ai carabinieri, con ulteriori indagini, risalire all’identità dei responsabili della piantagione. È presumibile che l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente ritrovato fosse finalizzato ad alimentare il traffico di droga nel territorio bolognese. I militari, nelle scorse settimane, erano stati informati del fatto che in una parte del bosco, nella zona di San Benedetto, potesse esserci una piantagione di marijuana: ecco che da quel momento sono partite le indagini per cercare di localizzare la sostanza stupefacente, ritrovata poi nei giorni scorsi in una zona molto impervia dell’Appennino. L’azione dei carabinieri volta a reprimere lo spaccio in provincia aveva portato, intorno alla metà di ottobre, stavolta tra Crevalcore e Sant’Agata, all’arresto di due persone, un quarantenne e un trentunenne originari di Persiceto, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In quel caso, essendo delle serre indoor, le piantine di marijuana sequestrate dai militari erano state 23, un numero esiguo minore rispetto alle quasi 400 ritrovate nel bosco di San Benedetto.

In quell’occasione, oltre alla sostanza stupefacente e circa 3mila euro in costanti presumibilmente provento dell’attività di spaccio dei due pusher, era stata ritrovata anche tutta l’attrezzatura utile per consentire la coltivazione con tanto di sistema di ventilazione, illuminazione, temporizzatori e fertilizzanti usati per la crescita delle piante di marijuana.

c. c.