Piante da potare. Da metà novembre solo se necessario

Da metà novembre inizia il periodo delle potature. Il Comune ha diffuso un vademecum sulle potature e sul conferimento del frascame attraverso il regolamento comunale. Il periodo dell’anno in cui sono consentite le potature va dal 15 novembre al 28 febbraio prossimo. In particolare, la potatura dovrebbe essere effettuata durante il periodo di minima attività vegetativa della pianta. In caso di potature al di fuori dei periodi consentiti, il regolamento comunale prevede specifiche sanzioni.