Piante di cannabis e droga: due arresti

Tra casa e cantina condominiale nascondevano un chilo di marijuana, uno e mezzo di hashish e cinque piantine di cannabis, oltre a funghetti allucinogeni e materiale per il confezionamento. Perciò la polizia ha arrestato due giovani per detenzione d stupefacenti ai fini di spaccio, in via della Beverara. Disposti i domiciliari, in attesa della convalida.