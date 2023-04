Piante sequestrate al venditore abusivo La polizia locale le dona all’Agrario Serpieri

Una trentina di piante, tra agrumi e palme, sono state sequestrate dalla polizia locale a un commerciante abusivo e donate all’Istituto Agrario Serpieri. Gli agenti hanno intercettato alla periferia nord della città un venditore itinerante che aveva allestito una postazione con numerose piante e alberelli esposti. È emerso che l’uomo, un quarantenne residente fuori città, non era in possesso di alcun titolo per esporre e vendere la merce. È così scattata una sanzione di oltre 1000 euro, oltre al sequestro delle piante. Visto il loro buono stato e il valore, stimato tra i 500 e i 700 euro, è stata avviata una procedura per evitare la distruzione: agrumi, palme e le altre piante sono state così donate dalla polizia locale all’Istituto Agrario Serpieri per scopi didattici e affidate alle cure dei giovani studenti e dei loro professori.