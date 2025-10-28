Piantedosi e gli sgomberi: "Tutelare la proprietà privata"

"Il tema del disagio abitativo c’è ed è un tema che giustamente impegna le amministrazioni pubbliche, chiamate a fare tutti gli sforzi per gestirlo, ma ciò non significa che si possa sopprimere la libera proprietà privata e che non si debbano eseguire i provvedimenti ordinati dall’autorità giudiziaria". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ai microfoni de “L’aria che tira” su La7 commentando le immagini di un recente sfratto a Bologna che ha innescato molte polemiche. "Dall’inizio del nostro mandato abbiamo proceduto a 4mila sgomberi – ha ricordato il titolare del Viminale – e andremo avanti su questa strada, nel rispetto della legge. È giusto che dove ci sono delle situazioni di vulnerabilità il welfare territoriale offra soluzioni alternative, ma sempre e comunque, ripeto, nel rispetto della proprietà privata".

Quanto all’episodio specifico di Bologna, "c’erano gruppi antagonisti fuori ma anche dentro lo stabile" e lo sfondamento di una parete divisoria "è stato suggerito dalla stessa proprietà e dall’ufficiale giudiziario. Alle famiglie occupanti erano state offerte diverse sistemazioni alternative, sempre rifiutate, su ispirazione di un’organizzazione ben strutturata in città".

Il riferimento del ministro Piantedosi è al colletivo Plat, che giovedì scorso era presente sul luogo dello sgombero, in via Michelino, e che ne ha filmato le fasi. La stesso collettivo il giorno dopo ha occupato un immobile pubblico in pieno centro, immobile in fase di ristrutturazione e destinato a ospitare uno studentato. Nello stabile occupato si sono stabilite anche le famiglie allontanate da via Michelino.