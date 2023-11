Piantedosi ricorda. Giuseppe Fanin

San Giovanni in Persiceto ricorda oggi, a 75 anni dalla tragica morte, Giuseppe Fanin il sindacalista cattolico e segretario delle Acli – Terra. Alle 10, nella Collegiata di San Giovanni Battista, è in programma la messa presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi. A seguire, alle 11,15, nella sala consiliare del municipio, don Paolo Dall’Olio, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale del mondo del lavoro, presiederà la commemorazione - alla presenza dei rappresentanti di Ucid, Acli, Mcl, Confcooperative, Cisl, Coldiretti e Azione Cattolica - dal titolo "Giuseppe Fanin: cattolico e sindacalista, 75 anni dopo". All’evento sarà presente anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (nella foto). L’incontro verrà introdotto dal sindaco Lorenzo Pellegatti. In apertura sarà il senatore Pier Ferdinando Casini a illustrare la figura e l’impegno di Giuseppe Fanin. A seguire gli interventi di Gian Luca Galletti, Chiara Pazzaglia, Gilberto Minghetti, Daniele Ravaglia, Enrico Bassani, Luigi Maccaferri e Daniele Magliozzi.