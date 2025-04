Piantine sequestrate all’ambulante. I vigili le donano all’istituto Serpieri

Vendeva bouganville e piante di agrumi in viale Sabena, ma non era autorizzato a farlo. Per questo, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia locale hanno multato un venditore ambulante, che aveva esposto tutte le sue piantine lungo la strada. L’uomo era in possesso di una regolare autorizzazione per il commercio itinerante rilasciata da un altro comune, che però non consentiva di esercitare sul suolo bolognese. Circostanza che gli è costata un verbale da 500 euro e il sequestro della merce, 43 alberelli di agrumi e 16 piante tra bouganville e felce.

In questi casi, normalmente, la merce sequestrata viene distrutta: tuttavia, trattandosi di piantine si sono subito attivate le procedure per devolvere tutto in beneficenza. Fiori e agrumi sono stati regalati all’Istituto Agrario Serpieri, con il coordinatore che ha messo a disposizione le serre della scuola, dove le piante sono state messe a dimora, a disposizione degli studenti per l’attività didattica.