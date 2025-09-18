Piatti tradizionali e cibo etnico ’Gourmettoria’, la mappa on line dei ristoranti cittadini di qualità

Non ci sono voti o recensioni, ma il racconto delle mille anime della ristorazione bolognese. Dalla cucina tradizionale al ‘fine dining’ (raffinata), passando per street food, pizzerie, cucine etniche e locali "oltre la cena". ‘Gourmettoria’ è la nuova mappa virtuale che racconta Bologna attraverso la sua offerta gastronomica.

È consultabile online, su www.gourmettoria.it e sui canali di Bologna Welcome. Il sito, in costante aggiornamento sulle novità del settore, nasce da un’idea di Marco Salicini, presidente dell’associazione Stay Serena, ed è stato realizzato da Confcommercio Ascom e Fipe Bologna, con il supporto di Emil Banca, Federalberghi provinciale e Bologna Welcome.

"I nostri ristoranti si distinguono per qualità e innovazione: sfatiamo il mito di Bologna come ‘città dei taglieri’ – sottolinea Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom Bologna –. Siamo lontani dagli eccessi e dal sovraffollamento dell’overtourism, pur restando una delle capitali indiscusse della cucina".

Pensata sia per turisti sia per bolognesi, la mappa è tradotta in italiano e inglese, suddivisa per categorie e geolocalizzata. Sono 130 le insegne coinvolte, ciascuna con una scheda che ne racconta la storia e l’identità, ma senza fornire valutazioni. "’Gourmettoria’ non è una guida – spiega Roberto Melloni, presidente Fipe ristoranti e trattorie Confcommercio Ascom Bologna –, ma uno strumento aperto a tutti i ristoratori che condividono la filosofia del progetto. Non abbiamo nulla contro le recensioni, ma sempre più spesso queste sono legate a fattori economici. Esistono infatti organizzazioni che, a pagamento, possono decretare il successo o l’insuccesso di un’attività, condizionando il mercato in modo poco trasparente. Bologna non è solo taglieri e tortellini: abbiamo voluto ampliare lo sguardo, includendo anche momenti pre e post cena, proposte etniche e pizzerie, per mostrare la ricchezza dell’offerta".

‘Gourmettoria’ si propone così anche come strumento strategico per il turismo. La cultura gastronomica, come sottolinea Daniele Ravaglia, presidente di Bologna Welcome, "rappresenta un driver di grande rilievo per i visitatori, tanto che la stragrande maggioranza degli italiani sceglie una destinazione turistica proprio in base all’offerta culinaria".

A ribadirlo è anche Giovanni Trombetti, presidente di Federalberghi Bologna: "Dotarsi di uno strumento come questo è fondamentale per gli albergatori. Le portinerie sono spesso sommerse di richieste: poter offrire un qr code è una risposta efficace e moderna, in linea con le esigenze del turismo. Inoltre, ci protegge dalle false recensioni, garantendo trasparenza e autenticità".

Amalia Apicella