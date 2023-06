Piazza Aldrovandi Bologna, nel weekend presidio fisso di polizia contro la movida molesta

Bologna, 19 giugno 2023 – Una “rimodulazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, che consentirà di assicurare nel weekend una presenza delle forze di polizia anche in orario notturno a partire dalle 2”.

L’annoso problema della malamovida in piazza Aldrovandi sembra aver trovato una soluzione. La decisione è arrivata a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi stamattina in Prefettura, nel quale si è affrontato il problema di una delle piazze più frequentate della città che, nei giorni scorsi, aveva fatto scattare le proteste dei residenti.

"Tale rimodulazione – fa sapere in una nota la Prefettura – andrà a rafforzare le azioni già poste in essere dal Comune di Bologna che, in piazza Aldrovandi, è presente con uomini della polizia locale, assistenti civici e street tutor. Il nuovo dispositivo, che si pone in continuità con le modalità di intervento delineate nel Patto per la sicurezza urbana integrata e al vivibilità a Bologna, siglato lo scorso 21 gennaio alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sarà oggetto di verifica nella seconda metà del mese di luglio al fine di valutarne l'efficacia di impatto sul territorio e introdurre, ove necessario, eventuali modifiche”.

I residenti della piazza possono, quindi, tirare un sospiro di sollievo dopo la presa di posizione dei giorni scorsi: attraverso lo studio dell'avvocata Barbara Guidicini, infatti, ben 32 famiglie avevano scritto una lettera indirizzata al sindaco Matteo Lepore e al questore Isabella Fusiello rivendicando azioni legali laddove la situazione della movida non fosse migliorata. "La musica è altissima fino a tarda notte – le parole di Giuseppe Sisti del comitato ’via Petroni’ – e non è possibile continuare a vivere così. Negli anni abbiamo segnalato più volte la situazione, ma non è mai stato fatto niente. Ora i residenti sono esasperati”.