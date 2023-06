Piazza Aldrovandi, la ricetta di Ascom contro il caos a Bologna: "Un nuovo patto di collaborazione"

Bologna, 20 giugno 2023 – Bene il presidio di polizia in piazza Aldrovandi nei weekend, a partire dalle due di notte, annunciato ieri in Prefettura. Ma è anche "urgente e importante definire un nuovo patto di collaborazione fra Comune e attività, che coinvolga anche i residenti", afferma Giancarlo Tonelli, direttore dell’Ascom.

Tonelli, in piazza Aldrovandi la movida è senza freni.

"Non c’è dubbio che, in questo momento, quella sia la situazione più delicata".

Se lo aspettava?

"Già il 28 marzo avevamo scritto al Comune: vicesindaca Clancy, capa di gabinetto Madrid, assessora Guidone, per sottolineare l’immediata necessità di un nuovo patto di collaborazione che definisca interventi per milgiorare la vivibilità della zona. Ed evitare ciò che, purtroppo, era facile prevedere con l’arrivo della bella stagione".

Piazza Aldrovandi è diventata il luogo della notte in città?

"Direi di sì. Anche perché, in questi mesi, sta accogliendo una parte considerevole della movida che proviene da piazza Verdi e via Petroni".

Il nuovo presidio scatterà dalle due di notte. Che ne pensa?

"È una scelta che va nella direzione da noi auspicata. La salutiamo con favore. Perché fino a mezzanotte, quando i locali sono aperti, svolgono un’attività di presidio e controllo del territorio".

Dopo?

"Quando chiudono le attività che non hanno l’autorizzazione a orari prolungati, la situazione in piazza Aldrovandi va via via peggiorando".

Quali misure avevate chiesto?

"Un presidio fisso nella zona davanti alla banca. Da transennare per evitare che centinaia di persone vi stazionino fino all’alba, con comportamenti ed eccessi che creano notevoli disagi ai residenti".

Residenti che chiedete vengano coinvolti nel nuovo patto.

"Sì, perché soltanto facendo squadra con tutti i diversi attori interessati si può pensare di affrontare l’estate".

La capa di gabinetto Matilde Madrid, chiede più potere per i Comuni in tema di licenze commerciali.

"La liberalizzazione delle licenze è vecchia di oltre 25 anni. E ha un nome: legge Bersani. E, a oggi, la legge è molto chiara".