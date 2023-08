Piazza Aldrovandi, con gli amici sulla moto rubata: nei guai

Una segnalazione di schiamazzi, ieri mattina all’alba in piazza Aldrovandi, ha portato i carabinieri a denunciare un trentacinquenne centrafricano per ricettazione. I militari del Radiomobile sono intervenuti nella piazza, già al centro di più esposti per i problemi legati alla malamovida, intorno alle 6,30, a seguito di alcune chiamate al 112 da parte dei residenti, che lamentavano urla e confusione arrivare dalla strada. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato una decina di persone ancora intente a chiaccherare ad alta voce nella piazza, tutti stranieri che sono stati identificati e invitati ad andarsene. Durante il controllo ai militari dell’Arma non è sfuggito però il dettaglio di uno scooter, in sella al quale si trovava il trentacinquenne, che mostrava evidenti segni di forzatura. In più, l’uomo non aveva con sé le chiavi del mezzo.

Attraverso un rapido controllo i carabinieri hanno accertato che quello scooter era stato rubato poche ore prima in un’altra zona della città. Il proprietario, rintracciato e contattato, ha spiegato di essere stato derubato intorno alla mezzanotte. Il centrafricano, al termine degli accertamenti è stato quindi denunciato per ricettazione e lo scooter di cui si era appropriato è stato restituito subito al legittimo proprietario.

