Piazza Aldrovandi a Bologna ancora senza pace per la movida, il Comune: "Più street tutor e polizia locale"

Bologna, 18 giugno 2023 – Occhi puntati su piazza Aldrovandi. Alla lettera infuocata dei residenti che nei giorni scorsi hanno minacciato una diffida al Comune se non fosse intervenuto in fretta a mettere un freno alla movida scatenata che da anni non li fa dormire, Palazzo d’Accursio risponde presente. Già nelle scorse sere ha rafforzato i dispositivi di sorveglianza (polizia locale, Street tutor e ausiliari di prossimità, i volontari in pettorina gialla) e nonostante venerdì la pioggia abbia in parte disperso la folla – ma non del tutto, dato che un irriducibile del tamburello ha fatto il possibile tutto per tenere sveglio il vicinato fino a notte fonda – l’attenzione resta elevatissima.

Piazza Aldrovandi, la ricetta del questore

Matilde Madrid, capo di gabinetto, ci fa il punto della situazione?

"Premetto una cosa: i residenti hanno ragione. Il loro diritto al riposo e alla salute va garantito. Lunedì pomeriggio li incontreremo e condivideremo con loro l’esito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica fissato dalla Prefettura su nostra richiesta a lunedì mattina. Invieremo poi anche la risposta formale che ci era stata chiesta".

Cosa porterete sul tavolo della Prefettura?

"Per prima cosa chiederemo un supporto nel presidiare quello spazio. Riteniamo che la collaborazione sia fondamentale. Gli eccessi della movida nelle piazze non sono un fenomeno solo bolognese. Né si tratta di un’emergenza, ma di una questione strutturale, ormai da anni. Spesso nelle piazze episodi di inciviltà coesistono con altri legati più alla sicurezza o all’ordine pubblico. Perciò pensiamo vadano affrontati insieme con le altre istituzioni. Per prevenirli".

E poi?

"Con il sindaco, chiederemo alla Prefettura di fare un punto con il Ministero dell’Interno sui primi sei mesi del patto per una ’Bologna più vivibile e sicura’ siglato con il ministro Matteo Piantedosi a gennaio".

Come Comune, che proposte avete?

"Abbiamo avviato un confronto con altre città per fare rete nel gestire questi fenomeni. Credo sia fondamentale restituire ai Comuni il potere autorizzativo, e quindi programmatorio, sulle licenze commerciali, dato che ora, nonostante il Decreto Unesco ci aiuti, non abbiamo leve sotto questo punto di vista. E nei centri storici soprattutto la questione è delicata. Resta da vedere in che modo ciò possa avvenire. Avrebbe però un impatto positivo sull’organizzazione della città, tema che stiamo affrontando anche nel Piano per l’economia della notte".

Che forze state mettendo in campo?

"Tutti i weekend siamo presenti con polizia locale, Street tutor e ausiliari di prossimità. Questa settimana abbiamo intensificato gli sforzi: stasera (ieri, ndr ) ci saranno due pattuglie in divisa della polizia locale e agenti in borghese, otto ausiliari e sette Street tutor, quasi il doppio del solito dato che si aggiungono ai dieci già destinati alla zona universitaria. Questi resteranno solo in piazza Aldrovandi. Presenti poi il nucleo anti abusivismo dei vigili e i controlli nei locali".

Che ruolo avrà ciascuno di questi attori?

"Street tutor e polizia vigileranno sugli ’eccessi’: urla e musica a tutto volume, atteggiamenti molesti. Gli ausiliari presidieranno vicolo Bianchetti, per impedire che la gente vi si rifugi a espletare i propri bisogni e indirizzarla invece al bagno pubblico gratuito che abbiamo appositamente messo a disposizione un anno fa, all’interno di un chiosco del mercato".

Sarà sufficiente?

"Bisogna fare sempre di più. Vedremo cosa uscirà dal comitato e dai controlli extra di queste sere. È indubbio che dovremo studiare soluzioni più strutturali, per prevenire o contenere i problemi, di concerto con i residenti".

Ieri sul Carlino il questore Fusiello ha auspicato eventi che tengano viva la piazza, di fatto presidiandola. È fattibile?

"È un’ottima idea in generale, Bologna ha tantissime iniziative culturali in diversi luoghi, ma forse non sarebbe efficace a prevenire e contenere il caos notturno: gli eventi terminerebbero alle 23.30, mentre i problemi in quella zona iniziano dopo la mezzanotte. Insomma, è un’ipotesi da non escludere, ma da approfondire al meglio".